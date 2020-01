Valga valla õppurid ja õpetajad on voorinud välismaa vahet

„Meie jaoks oli seal palju uut ja huvitavat. Kindlasti oli väga üllatav see, et paljud lapsed olid terve päeva õues ja isegi sõid seal. Toas neil voodeid polnud ja kõige pisemad magasid kärudega õues. Samuti käisid lapsed pidevalt metsas matkamas ja valmistasid seal endale ise süüa, sest neil olid spetsiaalsed lõkkeplatsid. Lapsed olid üldse palju omapead ja askeldasid ise lasteaia õuealal. Ning eriti üllatav oli see, et nad pidid lugemise ja kirjutamise selgeks saama alles kümnendaks eluaastaks,“ rääkisid Kasekese töötajad.