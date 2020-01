ERM-i konkursi võitja saab muuseumis oma näituse teha

„Osalussaal on mõeldud üksnes ja ainult näitusteks, mille taga on inimesed, kes igapäevaselt muuseumitöö või näituste kureerimisega ei tegele, küll aga on neil huviala, mõni oluline teema või idee, mida nad soovivad jagada,“ tutvustas konkurssi ERM-i näituste talituse produtsent Kata Maria Metsar ja lisas, et selle aasta märksõna on koostegemine, see tähendab oodatud on ideed, mis tutvustavad ühistegevuste erinevaid vorme.