Noorukid süütasid Valkas kuure

Kella 4.24ks suutsid päästjad tulekahju kustutada. Kell 5.28 said nad uue väljakutse Raiņa tänavale, kus põles teine, suurem kuur. Selgus, et kaks tulekahju olid omavahel seotud ja need olid süütanud kaks noort meest sünniaastatega 2002 ja 2003. Noorukid olid Empele sõnul teinud seda lõbu pärast.