Tellijale

«Valga vastu olen huvi tundnud kümneid aastaid. Teatud mõttes on murelikuks teinud, et seda ajalugu nii vähe on levitatud ja räägitud. Tahaks, et Valga linna kirju ja aukartustäratav lugu jõuaks kaugemale kui ainult Valga inimesteni,» kirjeldas Härk oma ideed.