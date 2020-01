«Lumevaesed talved on jätnud jälje.»

Treener Tanel Ojaste ütleb, et lumevaesed talved on jätnud nende töödesse ja tegemistesse jäljed. Pilt on Tehvandil tehtud eelmisel pühapäeval, mil seal sai veel suusatada.

See on hea küsimus – just nõnda vastab äsja aasta noortetreeneriks valitud Tanel Ojaste pärimise peale, millal tuleb Eestist järgmine maailmameister või olümpiavõitja murdmaasuusatamises. «Optimistina tahaksin loomulikult öelda, et meie silmad näevad seda. Loodan, et tänaste noorte hulgas on ta olemas,» ütleb ta.