Uuring: laste lemmikkoolitoidud on pasta, pikkpoiss ja kanaroad

Daily kaubamärgi all toitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS viis läinud aasta lõpus enam kui 4600 õpilase, koolitöötaja ja lapsevanema seas läbi küsitluse, et saada aimu laste toitumiseelistustest ja rahulolust koolitoiduga.

„Rõõm on näha, et õpilased on koolitoiduga aasta-aastalt üha enam rahul. Uuringust selgub, et lapsed peavad koolilõunat maitsvaks ning mitmekesise toiduvalikuga toidukorraks, mis vastab igati nende ootustele. Pea 80 protsenti õpilastest soovib, et koolilõuna oleks toitev, üle poole vastanute meelest peaks toit olema ka tervislik ning mahe tooraine ja toidu eestimaine päritolu on vähem tähtsad faktorid,“ jagas uuringu tulemusi Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Õpilaste lemmiktoitude edetabeli esimest kohta hoiavad vankumatult juba viiendat aastat makaroniroad. Samuti on makaronid eelistatumaks lisandiks praadide juures. Vaieldamatule lemmikule järgnevad pikkpoiss ja kanatoidud. Kui eelnevatel aastatel pole supid tabeli esimesse poolde mahtunud, siis sel aastal on lapsed märkinud suurteks lemmikuteks borši-, frikadelli- ja erinevad püreesupid.

Samas on ülipopulaarne kartul maandunud eelmise aasta tugevalt teiselt kohalt tabeli keskele.

„Tänavune uuring kinnitab taas kord, et lastele meeldivad tuttavad maitsed ja toekad toidud, mis maitsevad hästi ning hoiavad ka kõhu pika päeva vältel korralikult täis. Et aga kõhtu ei saaks vaid makaronid ja liha ning lapsed õpiksid värskeid köögivilju armastama, pakume alati koolilõuna juurde vähemalt nelja erinevat salatit. See võimaldab lapsel kokku panna endale meelepärased maitsekooslused, samas nautida ka tasakaalustatud kõhutäit. Suppide lembus on positiivne üllatus, millest saame järeldada, et ka kodudes valmistatakse üha rohkem suppe ning muidugi tuleb kiita meie tublide kokkade tööd, kes lastelt saadud tagasiside põhjal supid koolijütsidele meelepäraseks on muutnud,“ rääkis Endrikson.

Koolitoitlustaja sõnul on laste seas vähem populaarsed kalaroad ja kuskusist valminud toidud. Endriksoni sõnul neid toitusid aga menüüst välja ei jäeta, vaid plaanitakse koostöös lastega hoopis neile meelepäraseks muuta.