Hulgimüüjad: raviminappuse leevendamine vajab läbimõeldud plaani

Sotsiaalministeeriumi kokku kutsutud ümarlaual nõustusid hulgimüüjad ministriga, et ravimite suurtes tootmisüksustes Hiinas ja Indias tekkivad probleemid mõjutavad kõiki. Ka ravimite puuduse põhjuste väljaselgitamiseks Euroopa hulgimüüjate korraldatud uuringu kohaselt on peaaegu kõik neist otseselt või kaudselt seotud ravimite tootmisega seotud probleemistikuga. Ravimipõua käes ägab kahjuks tõepoolest terve Euroopa, leidsid hulgimüüjad ja kinnitasid, et pingutavad iga päev selle nimel, et keegi ei jääks vajalikust ravimist ilma. Reaalsus aga on, et Eestisse saab tuua vaid seda ravimit, mis päriselt ka kusagil olemas on.