Maailma laste haikukonkurss ootab eestikeelseid luuletusi

Haiku on oma olemuselt mõtisklev, selles on olulisel kohal loodus, värvid, aastaajad, silmatorkavad vastandused ja üllatusmoment. Haiku on kujunenud sügavat loodusetunnetust väljendavaks luulevormiks, mis hõlmab ühtlasi ka inimest.

Haiku vorm on väga lihtne. Traditsiooniliselt on tegemist 3-realise luuletusega, kus 17 silpi jagunevad 5-7-5-skeemi järgi. Nõnda on värsivormiks lühike-pikk-lühike ja seda järgides võib haikusid kirjutada iga inimene. Veel üheks haiku omapäraks on riimi puudumine. Osa luuletajaid kasutab rohkem või vähem silpe kui traditsioonilised 17 ning senikaua, kuni luuletus järgib vormi lühike-pikk-lühike, on tegemist ikkagi haikuga.