Torm viis paljudest Valgamaa kodudest elektri

Kogu Eestile on antud esimese taseme tormihoiatus. See tähendab, et ilm võib olla teatud olukordades ohtlik: eelkõige nendele, kelle tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgida tasuks edasist ilmaprognoosi. Tugevamat tormi on aga oodata Eestit ümbritsevates vetes.