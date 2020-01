Ülle Juht: Kultuur parandab elukeskkonda

On teada, et paigalseis on pigem tagasiminek. Sestap tulebki mõtetes teha vahel restart, et värske ja uudne mõttelõng veerema hakkaks. Tuleb mõelda suuremalt kui seni ning julgeda muuta ja riskida. Kahtlemata tuleb muutusi teha mitte muutmise kui protsessi pärast, vaid selleks, et tulemus olek uudne ja senisest huvitavam.

Täiesti inimlik on, et muutuste ja riskidega kaasnevad ka eksimused. Ei eksi ainult see, kes midagi ei tee. Seega on ka eksimine hoopis edasiviiv.

Huvitegevuse parema kättesaadavuse ja võimaluste mitmekesistamise nimel oleme Valga kultuurikeskuses huviringide tegevust laiendanud valla piires ka keskusest eemale. See tähendab, et vajaliku arvu huviliste korral saab ringide tööst osa võtta väljaspool keskust ning selleks läheb õpetaja õpilaste juurde, mitte vastupidi. See toimib. Ainuke oluline murekoht on õpilaste vähesus, aga see on kahjuks üleriigiline tendents.

Et kultuuriteenuseid mitmekesistada ja neid kvaliteetsemaks muuta, oleme väga aktiivselt reklaami teinud. Peame võtma omaks suhtumise, et kultuuriteenuse müük on sama oluline ja vajalik kui iga teise toote või teenuse müük. Loome ja müüme käsikäes.

Pole paika ega kohta meie väikeses riigis, kus ei korraldataks ega loodaks midagi ägedat, põnevat ja originaalset. Kuidas sellest aga teavitada praegust ning potentsiaalset külastajat, kuidas elanikkonda teemaga kursis hoida ning kuidas ja millega eristuda – see on võtmeküsimus. Leidlikkus, operatiivsus, nutikus. Eesmärk on jõuda inimeseni.

Kultuurikalendri, tähtsündmuste ja valla traditsiooniliste tunnustusürituste plaanimisel jälgime, et ka väljaspool keskust toimiks võimalikult mitmepalgeline ja eri sihtrühmadele mõeldud tegevus, kasutades rotatsioonimetoodikat. See teema on tähtis kogu maakonna mastaapi silmas pidades.

Mitut üritust samale ajale pole mõistlik kavandada, sest see raiskab ressursse ja viitab kas pahatahtlikkusele või nõrgale planeerimisoskusele. Mõistlikust plaanist võidavad kõik. Esmalt küll korraldajad, aga eelkõige ikka külastajad, kes ei pea seisma valiku ees, kuhu minna ja kuhu minemata jätta. Eesmärgiks on võetud muuta kohalik elukeskkond atraktiivsemaks ning jagada kultuuri fookuses häid emotsioone laialdasemalt ja anda eluolule värskust.

Praegu oleme olukorras, kus mõni aasta tagasi toiminud kolmest arendus- ja juhtimistasandist on alles jäänud kaks: riiklik ja kohaliku omavalitsuse tasand. Kõne all ikka kultuurivaldkond.

Valdades tegutsevad kultuuri- ja rahvamajad. Teeme kõik selleks, et säilitada sealne sisu ja mitmekesisus. Suheldes kolleegidega teistest maakondadest, tuleb kahjuks tõdeda, et mitte kõik omavalitsused ei väärtusta kultuuri võrdselt teistega, vaid hoitakse kulusid kokku just kultuurivaldkonna arvelt.