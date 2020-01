Värskelt remonditud köök pühendati Eesti riigile

Tellijale

Kogukonnamajas tegutseva naisteklubi Kolmapäev eestvedaja Mall Kõpp ütles, et 12. aprillil on oodata uut pidulikku üritust, mis ühendatakse naisteklubi 25. sünnipäevaga. Selleks ajaks on õppeköök kasutusvalmis ja kokkajatele avatud.