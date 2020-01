Endine linnapea sai uue ameti

«Poole aasta jooksul on suured projektid, aga nendest on vara rääkida. Olen sukeldunud sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi arendusse. Teen endale selgeks, kus on midagi vaja muuta. On mõni asi, mis vaja kiiresti ellu viia, ja asju, mis võiks lähima aasta-kahe jooksul olla parandatud.»