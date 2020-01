Põlluaas andis väliskomisjonile aru

Riigikogu väliskomisjon kuulas esmaspäeval spiiker Henn Põlluaasa ülevaadet välissuhtlusest ning soovitas tal oma väljaütlemistes Eesti-Vene piirilepingu teemadel hoida isiklik arvamus ja partei seisukohad lahus parlamendi esindamisest.

Põlluaas selgitas komisjonile oma seisukohti Eesti-Vene piirilepingu ja Tartu rahulepingu küsimuses. Ta üles, et lähtub väljaütlemistes iseenda selgetest arusaamadest ja Eesti Vabariigi põhiseadusest.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ütles, et komisjon kuulas ära riigikogu esimehe selgitused ja soovis täpsustada Põlluaasa viimase aja väljaütlemisi Eesti-Vene piiriküsimuses, mida Venemaa on tõlgendanud riigikogu arvamusena.

«Täpsustasime oma seisukohti ja soovitasime riigikogu esimehel oma sõnavõttudes rõhutada seda, kui tegemist on tema isikliku arvamusega,» ütles Eesmaa.

Ta lisas, et väga oluline on õiguslik järjepidevus ning kõik varasemad Eesti-Vene piirilepingu küsimuses vastu võetud Riigikogu ja valitsuse otsused on kehtivad kuni neid ei ole muudetud. «Kuigi praegune riigikogu koosseis pole sellekohaseid otsuseid vastu võtnud, ei tähenda see, et eelmise koosseisu otsused ei kehtiks,» sõnas Eesmaa.

Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ütles, et parlament peab lähtuma seadusest ja välissuhtlemisseaduse järgi koordineerib riigikogu välissuhtlemist riigikogu väliskomisjon. «Ka kodukord ütleb, et riigikogu esimees esindab riigikogu ja demokraatlikes parlamentaarsetes riikides kuulub hea tava hulka, et lähtuda tuleb nendest põhimõtetest ja seisukohtadest, mis on kujunenud riigikogu debattidel.»

Tema sõnul on lubamatu, et riigikogu esimees ei lähtu parlamendi varasematest otsustes ning esitab sõnavõttudes ja intervjuudes oma isiklikke ja kodupartei seisukohti nii, et neid võib tõlgendada parlamendi seisukohana.