Otepää vallavanem sai kahtlustuse omastamises

Politsei esitas kinnipeetutele esialgsed kahtlustused omastamist käsitleva paragrahvi järgi. Ühele kahtlustatavale esitati kahtlustus ka usalduse kuritarvitamist käsitleva paragrahvi järgi, kinnitas prokuratuur Lõuna-Eesti Postimehele. Kahtlustatavad peeti kinni eile hommikupoolikul kuni 48 tunniks.

Prokuratuuri kinnitusel ei ole teised kahtlustatavad ametnikud ega vallaga seotud inimesed.

Tööl ei ole, telefonid väljas

Pärast kinnipidamisi otsiti läbi kahtlustatavate töö- ja elukohad ning nendega seotud äriühingud. Kriminaalmenetluse käigus kontrollib politsei muu hulgas ühe kinnistu ja Sangaste lossi omandisuhetega seotud tehinguid ning kokkuleppeid.

Kriminaalmenetlus on algusjärgus ja kahtlustuste kontrollimiseks kogub politsei veel täiendavaid tõendeid.

Otepää vallamajas käinud keskkriminaalpolitsei võttis väidetavalt kaasa vajalikud asjad, mis on suuresti seotud kunagise Sangaste vallaga.

«Mina ütlen ausalt, et kuna kõik on vanad Sangaste valla asjad, siis need väga Otepää valda ei puuduta. Ja kõik mehed annavad ise aru oma tegevuste eest,» kommenteeris Otepää volikogu esimees Jaanus Barkala (Isamaa, volikogus valimisliidu Ühinenud Kogukonnad liige).

Otepää volikogu aseesimees, vallavanemaga koalitsioonis olev Jaanus Raidal (Keskerakond) ütles, et kuulis uudisest eile õhtupoolikul. «Loomulikult ehmatas ära,» märkis ta. «Mis siin kommenteerida. Eks meil tuleb nüüd ära kuulata, mis tegelikud tagamaad on ja mis toimus. Loomulikult tuleb vallavanemal anda volinikele selgitusi.»

Täna pidanuks Raidali sõnul toimuma töökoosolek koos vallavanemaga. «Loodan, et ta on ikka tööpostil ja siis saab töiseid asju arutada,» sõnas Raidal eile õhtul.

Vallavanem Kaido Tamberg eile vallamajas ei olnud, ta ei ole tööl ka täna, kinnitati enne keskpäeva vallamajast. Tambergi ja abivallavanema Lepiku telefonid on arusaadavatel põhjustel pikemat aega olnud välja lülitatud.

Erakond: äärmiselt ebameeldiv uudis

Enne Otepää vallavanemaks saamist pikka aega Sangaste vallavanem olnud Kaido Tamberg kuulub alates 1998. aastast Sotsiaaldemokraatlikku erakonda. Kunagine Sangaste abivallavanem Kajar Lepik on parteitu.

«Tegu oli meie jaoks äärmiselt ebameeldiva uudisega,» ütles Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Rannar Vassiljev.

Küsimusele, kas Otepää vallavanem heidetakse erakonnast välja, vastas ta: «Oleme püüdnud Kaido Tambergiga kontakti saada, aga senini pole see õnnestunud. Pärast seda saab erakonna juhatus kujundada seisukoha ning otsustada edasised sammud.»

2017. aasta sügisel toimunud kohalikel valimistel sai Tamberg valimisliidu Ühinenud Kogukonnad esinumbrina Otepää piirkonnas kõige rohkem hääli.

Otepää ja Sangaste vald liitusid 2017. aasta haldusreformi järgselt.