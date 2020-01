Oliver Loode: Putinit poleks pidanud Tartusse kutsuma

Põhjuseid tema mittekutsumiseks on aga veelgi, sealhulgas Putini positsioon rahvusvahelise õiguse ja korra õõnestajana, mistõttu ta ei tohiks väärida Eesti Vabariigi presidendi isiklikku, ja veel Kremlis edastatud kutset.

Mis aga puutub Putini võimalikku ettekandesse maailmakongressi avapäeval 17. juunil Eesti Rahva Muuseumis, siis on küllalt tõenäoline, et sealt ei kuule me vaid kiidulaulu Venemaa soome-ugri rahvaste heast käekäigust, vaid ka lauskriitikat Eesti riigi keele- ja rahvuspoliitika kohta setode ja võib-olla ka teiste etniliste rühmade suunal. Ning kõige tipuks mängib Kremli propagandamasin selle lühivisiidi ühemõtteliselt Putini suureks geopoliitiliseks võiduks.