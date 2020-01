Lumeta talv muserdab suurvõistluste korraldajaid

Tellijale

Nädal tagasi edastas Tehvandi spordikeskus suusasõpradele kurva teate: soojakraadid ja vihmasajud on sulatanud lumeraja või muutnud selle väga jäiseks, mistõttu suusatada ei ole enam võimalik. Piisavate miinuskraadide saabumisel alustavad lumemöldrid taas lumetootmisega.

Valgamaa suusasarja esimene etapp peeti Tehvandil siiski eelmise nädala keskel ära. Samas jäid eelmiseks nädalavahetuseks plaanitud mitmed võistlused Otepääl ja lähikonnas toimumata. Need lükati paremate lumeolude ootuses edasi, mõne võistluse uus aeg on pandud isegi aprilli. Noorte murdmaasuusatajate katsevõistlused peeti aga nõnda, et kui ühel päeval sai veel kunstlumerajal suusasõidud tehtud, siis teisel võeti rullsuusad talvepuhkuselt välja. Noored sõitsid keset jaanuarikuud asfaldil ehk Tehvandi rullirajal, ümberringi rohetav muru.