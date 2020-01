Antsla vanahärrale naeratas kalaõnn

Tellijale

Kui õngenöör pingule tõmbus, arvas õngitseja algul, et lant on ehk põhja kinni jäänud. Pärast mõningast sikutamist aga sai aru, et nii see asi pole, sest õngeritv hakkas tugevat vastupanu osutama. Nüüd tuli abi järele ringi vaadata, sest üksi poleks ta nii pirakat järveelanikku välja tõmmata suutnud. «Läbi roo annab nii suurt kala üksi tõmmata,» kinnitas kalamees.