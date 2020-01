Valeraha veskid jahvatavad aeglasemalt

Politseini on jõudnud isegi mõni võltsimistunnustega 200- ja 500-eurone.

Kokku laekus mullu politseile üle Eesti pea 480 valerahateadet, neist 18 protsenti pärines Lõuna-Eestist. «Võrreldes varasemate aastatega on teateid valerahast oluliselt vähemaks jäänud,» tõdes Keisk. Tema sõnul on sellel kolm olulisemat põhjust.

Esiteks on tõusnud inimeste teadlikkus ja tähelepanelikkus sularahaga arveldamisel. Teiseks on väga paljud kaupmehed soetanud korralikud sularaha kontrollimise seadmed ning uuendanud neis kasutatavaid programme. Kolmandaks on maksu- ja tolliamet riiki saabuvatest postisaadetistest tuvastanud üksjagu valeraha ning välistanud seeläbi selle ringlusesse jõudmise.