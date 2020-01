Põlenguohver sai päev enne surma uue anduri

Praeguseks on päästeameti eksperdid välja selgitanud, et tulekahju sai alguse elutoas laua peal olnud küünlast, mille ümber olnud põlevmaterjal süttis. Sellelt levis tuli edasi laua ümbrusesse ja puhkeski traagiline põleng.

Päästeameti töötajad suhtlesid põlengu järek ka naist abistamas käinud sotsiaaltöötajaga. Temaga vesteldes tuli välja, et korterisse oli tellitud ka uuenduslik suitsu- ja vinguandur Nublu, mis toob abi ka siis, kui kedagi kodus pole.

Andur oli Kiige sõnul just eelmisel päeval postiga kohale jõudnud ja ootas ülespanekut. Kahjuks jäädi sellega päeva võrra hiljaks.

Päästeamet tuletab meelde, et süüdatud küünla läheduses ei tohi olla süttivast materjalist asju. Samuti peab küünal olema mittepõlevast materjalist kindlal alusel ning seda ei tohi järelevalveta põlema jätta. Suitsuandur on aga kohustuslik igas elamus ja korteris ning kui see rikki läheb või patarei tühjaks saab, tuleb seade viivitamatult uuesti töökorda seada, sest muidu võivad olla tegemata jätmisel rängad tagajärjed.