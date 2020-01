Valga vallavalitsuses asub tööle metsandusspetsialist

Ainar Pikk on õppinud Valgamaa kutseõppekeskuses logistika ja klienditeeninduse erialal, pärast mida suundus end täiendama Eesti Maaülikooli ning omandas bakalaureusekraadi loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal. Pikk on omandamas ka magistrikraadi metsatööstuse erialal. Ta on töötanud näiteks metsatöölisena Eesti Maaülikoolis, töölisena RMK-s, metsameistri abina ja metsameistrina Valga Puu OÜ-s ning ka juba varasemalt metsandusspetsialistina Valga vallavalitsuses.