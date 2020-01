Koolitusel tõdeti, et õppimine ei tapa, vaid teeb targaks ja tugevaks

Üks koolitus täiskasvanutele on Lõuna-Eestis ringlemas, aga sugugi mitte omapäi, nagu laulukoorem tuntud estraadiloos, vaid õppinud koolitaja juhendamisel ja tarmukate õppijate kaasalöömisel.

Tegu on koolitusprojektiga «Õppimine on eluviis», mille eestvedaja Lõuna-Eestis on koolituskeskuse Tungal asutaja ning koolitaja Riina Kütt. Koolitus on suunatud täiskasvanute õpioskuste parandamisele ning sihtrühm on inimesed, kes mingil põhjusel on õppimisest ja teadmiste täiendamisest mõnevõrra või mõneks ajaks eemale jäänud.

«Mis igal koolitusel täpselt toimub, sõltub õppegrupist. Mis vanuses on õppijad, mis on nende vajadused, kas grupis on mehed-naised või ainult naised,» loetleb Kütt.

Praktika näitab, et tavaliselt tulevad kokku pigem naised. See on Eesti eripära, et teatud vanusest alates on naised aktiivsemad, uudishimulikumad, tahavad rohkem tegutseda ja silmaringi laiendada.

Projekti järgi toimuvad Lõuna-Eesti koolitused neljas maakonnas: Võru-, Viljandi-, Valga- ja Põlvamaal. Igas maakonnas on üks koolitus juba toimunud ja 2020. aasta jooksul tuleb igas maakonnas veel üks koolitus. Jõulukuu hakul lõppes kaks kuud kestnud koolitus Valgamaal Pukas.

«Olen otsustanud, et teen koolitused väiksemates kohtades, mitte maakonnakeskustes. Just sellepärast, et inimestel oleks võimalik kodu lähedal õppida. Kohalik seltsimaja, kooliruumid, raamatukogu – sobivad ruumid ikka leiab. Pukas näiteks oli koolituskoht kogukonnaköök, mida haldab mittetulundusühing Puka Kogukond,» selgitas Kütt.

Võiks ju arvata, et kui üle mitme(kümne) aasta tuleb tasuta koolitus koju kätte, on huvi asja vastu suur. Kütt ütleb, et see võib nii olla, aga ei pruugi. «Kui kohalikus elus ei ole midagi pikalt toimunud, pole inimestel ka harjumust tulla ja osaleda. Nad lähevad pigem maakonnakeskusesse või siis ei minda üldse mitte kuskile, vaid ollakse kodus.»

Täiskasvanute õpioskuste parandamisele suunatud koolitusel räägitakse pealtnäha lihtsatest, aga tegelikult üsna sügavatest ja suhtumist muutvatest asjadest: kuidas tõhusamalt õppida, mis seda segab ja mis soodustab, kuidas aju töötab, kuidas edukalt esineda ja oma hirme ületada, kuidas seada ja saavutada eesmärke. Sihtrühm on enesearengust huvitatud täiskasvanud, kes seni vähem õppes osalenud või kes on oma eluga kuidagi «kinni» jäänud ning vajaksid väikest positiivset müksu, et leida endale kas uusi võimalusi õppimiseks, töötamiseks või mingil teisel viisil eluga edasi minemiseks.