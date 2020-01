Otepää vallavanem: kahtlustused tundusid kummalistena

«Ma ei näe nendes kahtlustustes põhjust selliseks aktsiooniks, nagu tehti,» ütles ta Lõuna-Eesti Postimehele. «Ja teiseks on suuremalt jaolt tegu vanade asjadega. Arvan, et oleks võinud seda lihtsalt küsida. Need dokumendid on kõik avalikkuses ka olemas. See on minu arvamus ja eks menetlus käib. Võibolla jõutakse kunagi süüdistuseni ja kui on süüdistus, tuleb kohus. Ja eks asjaolud ju selguvad.»