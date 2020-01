Politsei eest põgenemisi tuleb ette ka Lõuna-Eestis

Kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal on liiklusohutuse teravalt tähelepanu keskmesse tõstnud. Antud juhul oli õnnetuse juures lisaks sõidukijuhi rängale joobele oluline roll ka asjaolul, et suurel kiirusel maanteel kihutanud mees eiras politsei peatumismärguannet.

«Põgenejatest enamik on noored mehed. Tavapäraselt on põgenemise põhjus joove või juhtimisõiguse puudumine,» tõdes Soekarusk.

Reeglina põgenevad tema sõnul politsei eest need, kellel on välja kujunenud liiklusohutusele vilistav suhtumine. «Neil on seepärast tavaliselt ka juba olnud kokkupuuteid politseiga. Karistuse hirmus kiirendatakse, püütakse põgeneda ja pannakse ohtu kõik süüta kõrvalised. Samamoodi on põgenemine ohtlik juhile endale, sest õnnetusse satub enamasti just põgeneja ise.»