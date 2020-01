Vallajuht 48 tundi vahi all

Tellijale

«Keda see ei üllataks...» märkis ta – kirjeldades, kui suur ootamatus see oli, keda ta teisipäeval ust avades nägi.

Tambergi sõnul koheldi teda Tartus kinnipidamisel normaalselt. «Kohtlemise kohta ei ole midagi öelda. Kõik oli seaduslik,» ütles ta eile hommikul, kui oli taas vabaduses. «Eks see on kogemus kõigile. Usun, et ükskõik millise jõustruktuuriga suhtlemine sellisel kujul ei jäta kellelegi väga lillelisi mälestusi.»