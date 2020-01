Lõuna-Eesti meelitab perekonda põhjast tagasi

Tellijale

Koos elukaaslase Deivi Osila ja väikese lapse Harleniga sadamalinnas Paldiskis elav Elar Bugajev on pärit Võru vallast, tema kaaslane aga Jõgevalt. Põhjuseid naasta on mitu. «Lõuna-Eesti pool on meil sugulasi ja tuttavaid rohkem. Meil on väike laps, muidu kasvab ta sugulastest täiesti lahus. Paar korda aastas näeb neid, seda on natuke vähe. Praegu on kolm-neli tundi sõitu. Tahaks olla näiteks tunni läheduses.»