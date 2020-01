Äsja Kultuurkapitali elutööpreemia vastu võtnud Ene Mähar ütleb, et on terve elu olnud kass, kes kõnnib omapäi. See oli tal ammu plaanis, et kui 2019. aasta 8. septembril 50 aastat koolis täis saab, on raamatukoguhoidja tööga kõik.