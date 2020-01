Värska poiste vurre keerutab ehk presidentki

Üks väljapaistvamaid on minifirma Seto Kuku, mille asutas kolm 7. klassi ettevõtlikku noormeest: Laur Laanetu (president), Andris-Robin Talumees (müügijuht) ja Indrek Parijõgi (tootmisjuht). Firma toodab puidust veganvurre, magneteid ja setokeelsete vanasõnadega seinaplaate, andis teada minifirma juhendaja Helena Kudre.

Kvaliteedimärk «Seto kimmäs» tõendab, et toodang on omanäoline ja kvaliteetne ning toodetud Setomaal. Noormehed leiavad, et nende tooted pakuvad võimalust õppida seto keelt ja uurida vanasõnade tähendust. Samas leiavad asjad ka praktilist kasutamist.