«Sisuliselt midagi ei muutu, õppekava ja gümnaasiumi lõputunnistuse väärtus jäävad samaks,» rääkis Võru linnapea Anti Allas. Tema sõnul on ainus muutus see, et tunnistusel on täiskasvanute gümnaasiumi nime asemel kutsehariduskeskuse nimi.