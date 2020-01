Otepää vallavanem Kaido Tamberg naases tööle

Prokuratuur on teatanud, et kriminaalmenetluse käigus kontrollib politsei muuhulgas ühe kinnistu ja Sangaste lossi omandisuhetega seotud tehinguid ning kokkuleppeid.

Hetkel on nii vallavanem kui ka abivallavanem naasnud tagasi tööpostile, töötegemist ja liikumisvabadust pole keelatud.

«Las prokuratuur teeb oma tööd, meie teeme oma tööd,» ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg. «Hea on see, et lõplik tõde selgub menetluse käigus. Mina endal süüd ei näe ja ootan huviga uurimise tulemusi.»