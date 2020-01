Õpilane tõi kooli relvataolise eseme

Praeguseks on teada, et kuigi relvataolist eset näinud koolinoor oli sellest mõistetavalt häiritud ning hirmul, ei olnud see ese õnneks füüsiliselt ohtlik. See ei muuda aga asjaolu, et mistahes relvataoline ese kujutab kogukonnas endast ohtu ning distantsilt ei ole võimalik hinnata, kas tegu on mängu- või pärisrelvaga. «Fakt on, et avalikus kohas relvadega ei vehita ning selliste ohtlike esemete koht ei ole kindlasti noorukite käes ega õppeasutustes. Turvalisema kogukonna loomisel saavad seejuures panuse anda kõik, kes ohtlikke situatsioone ning keelatud esemeid märgates neist politseile vahetult teada annavad,» lisas postitus.