Aasta naiskodukaitsja tiitel tuli Võrumaale

Aasta naiskodukaitsjat Ruth Maadlat on Võrumaa ringkond iseloomustanud järgmiselt: «Ta on silmapaistev ja kohusetundlik liige, kes ei karda kunagi oma arvamust ja mõtteid välja öelda. Tema abiga sai koostatud Võrumaa ringkonna ergutuste andmise statuut ning just tema on see, kes peab kindlat korda ringkonna liikmemaksu tasumiste üle.»