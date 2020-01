Anti Allas: vastutuse pingpong

Veidi ebamugav on alustada uut aastat tähelepanu juhtimisega väga tõsisele ja keerulisele probleemile, milleks on riigi kesktasandi juurutatav arvamus, et omavalitsus on justkui Buratino rahapuu ehk lõpmatute ressurssidega koht. Ma ei tõstataks seda probleemi, kui see tendents ei näitaks viimasel ajal aina süvenemise märke. Isiklikult võiksin sellele veel käega süüa, kui selle varjus ei lollitataks rahvast ega tekitataks pettumust ühiskonnagruppides.

Sageli ässitatakse kõige haavatavam osa elanikkonnast omavalitsuse ja kogu ühiskonnakorralduse vastu üles, et kellegi teise peale näpuga näidates pääseks ise riigi keskvalitsuse tasandil sisulisest vastutusest.

On kummaline, et juurutame küll rikkamate Euroopa riikide mudeli järgi humaansusprintsiipe, kuid nende järgimiseks vajaliku võimekuse loomine ja selleks piisava raha tagamine on unarusse jäänud. Olen väga päri, et meil on tohutult arenguruumi ühiskonna nõrgemate osapoolte toetamisel, kuid selleks on vaja ka raha.

Küllap meenub teile ühe eelmise valitsuse ministri soovitus, mida ta mitmel korral meedias välja käis: mida iganes ka vaja poleks, pöörduge aga omavalitsuse poole – seal on abi kõigile tagatud. Näiteks julgustati kõiki hooldekodude elanikke ja nende lähedasi küsima abi valla- või linnavalitsusest, kui hooldatava sissetulekust – valdavalt pensionist – hooldekodukoha tasumiseks ei piisa. Teame ju kõik, et enamikul juhtudest see nii ongi ja seda teemat on tõstatatud ka möödunud riigikogu valimiste ajal, kuid praegu sellele sisulist lahendust ehk täiendavat rahastust kahjuks ei otsita.

Omavalitsuste praeguse tulubaasi juures suudame vaevu katta nende inimeste kohatasude puudujääva osa, kellel pole lähedasi ja kes on varatud, kuid rohkemaks raha ei jätku.

Minule piisaks ka sellest, kui suudaksime ükskord ausalt üles tunnistada, et üks või teine asi käib veel üle jõu.

Omastehoolduse probleem pole kaugeltki ainus, mis lahendamist vajab. Tegelikult kubiseb puudujääkidest sotsiaalsüsteem tervikuna kuni perearstide rahastamiseni välja. Kahjuks ei julge keegi seda avalikult välja öelda. Pigem eelistatakse probleemi nagu surnud koera Eduard Born­höhe «Kuulsuse narridest» tuntud stseenis üle plangu omavalitsuste poolele loopida ja sellega mure oma õuelt ära saada.

Üks selline näide on ka Euroopa Liidu raha kasutades nii-öelda seemneraha andmine mingi uue sotsiaalse tugiteenuse pakkumise alustamiseks, jättes seejärel rahastuse omavalitsuse õlule. Võru linnal on selliseid uusi teenuseid mitu, kuid lisaraha mitte. Sisuliselt käib teki tõmbamine ühelt tegevuselt teisele, kuid auk avalike teenuste pakkumisel jääb ikka alles.