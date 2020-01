Mati Määrits: lipp lipi peal või uus maja?

Väidetavalt ajas just Põlva valla administratiivhoone küsimus valimiste järel moodustatud Keskerakonna, Tuleviku Põlvamaa valimisliidu ja sotside koalitsiooni lõhki, mistõttu seejärel sündinud Reformierakonna ja Keskerakonna liitu hakati kutsuma koguni uue vallamaja koalitsiooniks. Asjaolu, et valimisliidu esindajad soovisid Põlva vallamaja algselt paigutada endise maavalitsuse hoonesse Kesk tänaval, ei võta keegi viimasel ajal enam isegi jutuks.

Mõnda aega valitses maakonnakeskuse elanike seas teadmine, et viimati nimetatud hoones teeb kuluka remondi riik ning et sinna tuleb riigimaja. Nüüd aga pole seegi tulevikunägemus enam kuigi kindel, sest Põlva valla uued juhid on teinud ettepaneku rajada riigimaja hoopis keskväljaku äärde. Selle teises servas on aga juba mõnda aega tagasi välja vaadatud koht omavalitsuse administratiivhoone jaoks.