Alustav ettevõtja on saavutanud edu seljamurede kiuste

Töötukassa tänas eelmise aasta parimaid tööandjaid ning koostööpartnereid ning kuulutas välja aasta alustava ettevõtja 2019.

Alustav ettevõtja 2019 on Andi Jaaska. Põlvamaal elav Andi tegi oma ettevõtte 2018. aasta kevadel. Tema ettevõte OÜ MK-Metsatööd tegeleb metsatöödega: tehakse harvendusraiet ja istutatakse metsa. Jaaska äriplaan algab lausega: «Oma ettevõttest olen unistanud juba põhikoolist alates.» Tänased tulemused näitavad, et Jaaska on ettevõtjana hästi hakkama Jaaskal on seljaprobleemeide tõttu vähenenud töövõime, mis pole aga pannud teda loobuma oma unistustest. «Enda tervisele mõeldes tunnen, et ettevõtjana olen osaline tööturul, mitte ei elatu ainult abirahadest,» märkis ta.

Tänati ka maakondade parimaid tööandjaid ja koostööpartnereid.

Põlvamaa aasta tööandja on AS Räpina Paberivabrik: see on pika ajalooga, tuntud ja mainekas ettevõte, kus pakutakse tööd ka erivajadustega inimestele.

Valgamaa aasta tööandja on Arel Plus OÜ. Ettevõte tegeleb puitmajade, saunade, kämpingute ning kümblustünnide tootmisega ja on elu sisse puhunud vanale, Tõrva lähistel aastaid tühjalt seisnud tootmishoonele. Võrumaa aasta tööandja on piirkonna suurim tööandja AS Antsla-Inno.

Põlvamaa aasta koostööpartner on Põlva gümnaasium. Kool on alati avatud koostööks ja tunneb huvi, et kooli õpilased saaksid karjäärivalikute osas töötukassast nõu.

Valgamaa aasta koostööpartner on Valgamaa kutseõppekeskus. Koostöös Valgamaa kutseõppekeskusega on töötukassal olnud võimalus arendada maakonnas täiskasvanute ümber-ja täiendõpet. Võrumaa aasta koostööpartner on Ilves Koolituskeskus OÜ. Koolituskeskus pakub tööklubi ja tööharjutuse teenust ja on kujunenud paljudele inimestele omamoodi tugipunktiks.