Eestis kättesaamatud tubakatooted meelitavad eestlasi Lätti

Alkoholi müük on poodides stabiliseerunud ja seal suurt kasvu käesolevaks aastaks näha ei ole, ent samas kasvavad teiste kaubagrupidde müügitulemused. Kõige silmapaistvaima kasvu on teinud viimase aastaga uudsed tubakatooted.

«Sigarettide puhul on hinnavahe Eestiga ligi kümme protsenti, e-sigareti vedeliku puhul aga kohati mitmekordne,» ütles Uibo. «Tavalisi sigarette ostetakse üldiselt alkoholiga kaasa ja üksnes selle pärast keegi kohale ei sõida, kuid e-vedelike ja kuumutatud toodete puhul käituvad inimesed sageli teisiti.»

Kui veel möödunud aasta alguses olid uutest tubakatoodetest müüdavaimad kaubad e-vedelikud, siis tänaseks on kuumutavate toodete käibenumbrid neist möödumas. «Müüme iga kuu oma kahes poes üle saja IQOS seadeldise, septembris murdus koguni kahesaja piir. HEETSide koguläbimüük on tänaseks üle miljoni ja see on tõusnud võrreldes möödunud kevadega kolm korda,» ütles Uibo.

Kasv on olnud tema sõnl suisa nii kiire, et ettevõttel on olnud keeruline planeerida nende toodete tarneid.

«Kindlasti mängib kuumutatavate toodete läbimüügi kasuks meil see, et need pole erinevalt Lätist, Leedust või Venemaast seadusandluse tõttu Eestis kättesaadavad,» lisas Uibo.