Turismitalud jäävad ellu ka lumevaesel talvel

«Praegu läheb vaikselt. Eks ikka on see mõjutanud, et lund ei ole,» tunnistas Otepää vallas Kaurutootsi külas asuva Toidupaja perenaine Krista Tiido. «Kuigi detsember oli väga, väga töine. Jaanuar on vaiksem. Ööbimist ei küsita nii palju.»