Tellijale

Hiljutisel jõulusaadetiste postitamise ajal juhtus nii ka Valga vallas elava Viivi Sirmaisiga. «No hea küll, kuidagi võin ma ju aru saada, et igal laupäeval postimaja Valgas lahti hoida pole mõtet. Aga vähemalt siis, kui linnas on suuremad üritused, nagu näiteks linnapäevad või laadad, võiks see kas või mõne tunni lahti olla,» rääkis ta. «Eriti kui laat on veel jõulude eel, nagu äsja Valgas. Inimesed tahavad ju jõulutervitusi ja pakke saata. Täiesti uskumatu, et sellisel päeval on uksed kinni.»