Saja-aastane proua võttis ette uue ID-kaardi tegemise

Tammi tööaastad möödusid Valga haiglas ja metsamajandis, kust ta töötas koos abikaasaga pensionipõlveni. Tütre ja tütremehe abistava hoole all mööduvad vanaduspäevad koduselt. Helmi on ka saja-aastasena aktiivne, näiteks külastas ta hiljuti järeltulijaid, keda on tänaseks kogunenud juba viis põlve. Vanaproua suur armastus on alati olnud aed ja loodus, kusjuures aias käib Helmi veel nüüdki. Tervis on Helmil hea ja ühtegi arstirohtu pole võtta tarvis.