Kolme õpilasega kool liigub sulgemise kursil

Kui viis Võrumaa valda 2017. aastal praeguse Rõuge valla moodustasid, pandi ühinemislepingusse muu hulgas kirja, millised koolid uues omavalitsuses tegutsevad. Et koolivõrgus saaks teha muudatusi, tuli volikogul esimese sammuna avada ühinemisleping ning kui see saab uuendatud, on võimalik võtta päevakorda kooli sulgemine.