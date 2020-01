Lõuna-Eesti 100 kõige mõjukamat

Võrdluseks olgu meelde tuletatud, et möödunud aastal olid esikolmikus tollane europarlamendi liige Ivari Padar, muusik Jalmar Vabarna ja motoklubi juht Aivar Leok.

Kolme aasta jooksul edetabelit koostades oleme toimetuses märganud, et sinna kuulub teatav hulk «püsiliikmeid», kes juba oma ametiga selle koha nii-öelda välja teenivad. Samas on ka väljakukkujaid ja uusi tulijaid, tõusjaid ja langejaid, kes kõik oma positsiooni vastavalt tegudele saavutavad. Näiteks pole küsimustki, miks tõusis uue tulijana teisele kohale Magnus Kirt. Ilmselgelt on odamehe mullused tulemused tema positsiooni mõjutanud.

Ilmselt võib igaveseks vaidluskohaks jääda mõjukuse mõiste. Kes on mõjukas? Küllap on kõige lihtsam vastus, et ta on mõjuvõimas inimene, kelle teod, saavutused ja väljaütlemised on Lõuna-Eestile – ja võib-olla kogu Eestile või kaugemalgi – olulised. Nad mõjutavad paljusid inimesi ja ettevõtmisi.

Tabelisse kuulub persoone, kelle tegemised ja saavutused kõigile teada, aga ka neid, kellest üldsus palju ei tea. Kuid nad kõik mängivad Lõuna-Eesti poliitikas, kultuuris, spordis või ärielus tähtsat rolli.

Küllap võib arutlema jäädagi, kas üks või teine inimene selles edetabelis täpselt seda kohta väärib või kes siia veel kuuluda võiks. Toimetus tõmbas mõjukate loetelule piiri 100 juures, kuid meie algses tabelis oli neid üle neljasaja.

Tabeli kokkusaamine oli pikk protsess. Toimetus võttis aluseks eelmiste aastate nimekirjad ja lisas sinna uusi nimesid. Seejärel saatsime nimekirja kõigile Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogude ning linna- ja vallavalitsuste liikmetele hääletamiseks. Omavalitsusjuhid on mõnes mõttes rahva käepikendus, kellele valijad on andnud oma piirkonnas mandaadi. Nende osalemine mõjukate valimisel on seejuures olnud läbi kolme aasta üllatavalt aktiivne. Saadud tulemusele lisasime ka proportsionaalselt toimetuse žürii hääled ning oligi edetabel koos.

Ühelt poolt mängib mõjukas inimene ühiskondlikes valdkondades nagu majandus ja poliitika olulist rolli oma otsustega. Teisalt võib mõjuka inimese käitumine olla inspireeriv ja innustav näiteks noortele, pürgimaks samasuguste eesmärkide või edulugude poole – olgu nende eeskujuks siis silmapaistvad ärimehed, muusikud või sportlased.

Mõjukas inimene muudab teiste inimeste käitumist ja arvamust. Samas ei pruugi see tähenda vaid võimu, rahakoti suurust, ühiskondlikku positsiooni või arvamusliidri rolli. Selleks võib olla ka ligipääs tähtsale infole, millel teistele suur mõju.

Kui vaadata Lõuna-Eesti mõjukate tabelit seal olevate inimeste tegevusalade järgi, on selgelt ülekaalus poliitikud ja omavalitsustegelased, kes moodustavad tabelist ligikaudu 40 protsenti. Veerandi moodustavad kultuuri- ja spordivaldkonna mõjukad ning viiendiku ettevõtjad. Iga neljas Lõuna-Eesti mõjukas on naine.