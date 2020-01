Lõuna-Eesti mõjukad: Magnus Kirt

Odaviskaja Magnus Kirdi kohta on öeldud, et tema mõjukus seisneb tasakaalukuses ja alati kahe jalaga maa peale jäämises.

Järjepidev raske töö toob tulemuse. Tasakaalukas ja alati kahe jalaga maa peal. Tuleb pingutada ja mitte alla anda. Ta on noortele suureks inspiratsiooniks. Just nõnda räägivad Tõrvast pärit tippodaviskaja Magnus Kirdi kohta teda tundvad inimesed. Ta on Lõuna-Eesti üks kõige mõjukamaid inimesi.