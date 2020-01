Poliitik Anneli Ott: naised suudavad pikemalt pingutada

Tellijale

See on kindlasti väga õige, et seal on ettevõtjad, sest ettevõtluseta on väga keeruline näha piirkonnal tulevikku. Sportlane – ma küll ei tea, kes ta on – mõjutab inimesi oma eeskujuga, näidates, et järjekindluse ja suure tahtega on võimalik saavutada väga palju ning eeskuju motiveerib.