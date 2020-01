Lõuna-Eesti mõjukad: Margus Linnamäe

Me pole esimesed ega küllap mitte ka viimased, kes temalt sedasorti vastuse saavad, sest Eesti ühe mõjukaima mehe hoidumine avalikust elust on juba pikaajaline ja üldteada.

Need vähesed tsitaadid, mis temalt ajakirjanduses aasta jooksul ilmuvad, käivad üldjuhul mõne ettevõtte ostmise või müümise kohta. Needki ei pärine otse tema suust, vaid on võetud järjekordsest lihvitud lausetega pressiteatest. Mida ta aga arvab Greta Thunbergist või Mart Helmest, me niipea ilmselt teada ei saa.