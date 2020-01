Tarmo Tamm on üks nendest riigikogulastest, kes Tallinnas Kagu-Eesti asju ajab.

Mitu Lõuna-Eesti mõjukate esisajasse kuuluvat riigikogulast märkis rahuoluga, et valimistevaba aasta võimaldab oma valimispiirkonna inimestega suhelda eelarvamustevabalt ning kahtlustamata, et tegemist on valimispropagandaga.