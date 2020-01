Politsei jätkab kadunuks jäänud Siimu otsinguid

Kes soovivad ja saavad appi tulla: kogunemine 25. jaanuaril kell 10 Pühaste külas Oona-Purtsi tee ristmikul. Selga ilmastikukindlad riided-jalanõud, kaasa mobiiltelefon.

Piirkonnapolitseinik Alik Säde ütles, et kuigi sarnase mehe nägemisest sai politsei vihjeid Eesti eripaigust, ilmnes kontrollimisel, et tegu ei olnud siiski otsitava mehega. Rebaste küla kandis, kus meest teadaolevalt viimati nähti, on seni kohalike jahimeeste ja teiste kaasabil kontrollitud erinevaid kohti Pikasillast Paluperani, Rõngust Pukani.

Uusi infokilde, mis annaks kindlust, et mees võib elus olla, paraku neil päevil enam laekunud ei ole. Arvestada tuleb siiski võimalusega, et mees võib end teadlikult varjata. Kirjeldusele vastavat meest märgates tuleks sest politseile teada anda ning ise vahetut kontakti mitte luua, kuna mehel on suure tõenäosusega kaasas isiklik seaduslik tulirelv.

"Rebaste kandist sai politsei samuti paar vihjet, et nii 17. jaanuaril kui ka 18. jaanuaril nähti seal arvatavasti üht Siimule sarnanevat meest liikumas. Neid vihjeid lõpuni kinnitada või ümber lükata ei olnud võimalik, mistõttu arvestatakse võimalusega, et tegu võis olla Siimuga ning nii on otsingute fookus just Rebaste küla ümbrusel," märkis piirkonnapolitseinik Säde.