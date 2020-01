Valgas selgusid muuseumiauhindade saajad

Tallinna Linnamuuseum alustas protsessi, et luua Eesti esimene kogukonnamuuseum. Tööd algasid juba 2018. aastal. Tegu on eeskujuliku muuseumi ja kogukonna koostööd näitava projektiga. See on iseäralik muuseum, mis on loodud esimesest hetkest koostöös kohalike inimestega. Küsitluste, mõttetalgute, intervjuude, kunstiprojektide ja näituste kaudu on Kalamaja muuseum elus ning kogukonnale oluline juba enne avamist. Muuseum avatakse 2020. aastal.