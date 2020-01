Võrukad tegid Sloveenias võimsa võistluse

«Ja tuli ära! Tänane päev läheb Eesti laskesuusatamise ajalukku! Eesti paarissegateate võistkond koosseisus Rene Zahkna ja Regina Oja sõitis välja imelise 2. koha,» teatas Estonian Biathlon Team sotsiaalmeedias. «Suurepärane töö, Rene ja Regina! Tõestasite jälle ja veel võimsamalt, et paarissegateade on teie ala!»

See on ühtlasi parim koht, mis Eesti kunagi teatesõidus on saanud. Esikoha saanud Prantsusmaale kaotati vaid 5,9 sekundiga.