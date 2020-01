Põlva Serviti võitles Balti liigas tiitlikaitsja vastu välja viigi

«Rõõmustab, et meil on pea täiskoosseis olemas, sest nii Indrek Neeme kui Ülljo Pihus on tervenenud. Timmo oli koondisest naastes päris roostes, aga täna viskas juba tähtsaid väravaid ja sai mängumehe tunde tagasi. Kindlasti tuli hästi sisse Lepasson, kes hoidis meid mingil hetkel oma tõrjetega mängus,» analüüsis Musting.