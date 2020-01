Elurikkuse Erakonna uueks peaministrikandidaadiks valiti Võru Instituudi direktor

Ees ootavad rasked ajad terve maailma jaoks. Kliimaprobleemide eitajad võiks vaadata õue ning mõelda, kas see meenutab meie tavalist jaanuari. Me peame leidma parimad lahendused oma laste tuleviku kindlustamiseks ja me peame seda tegema ühiselt. Siin ei saa olla mingit «minu erakond ja sinu erakond» juttu või et meie erakond on parem kui teie oma. Meil on vähe aega, me peame koostööd tegema, sest valitsev klann ei suuda isegi probleeme tunnistada. Nad ehitavad rahumeeli railbaltikaid ja neljarealisi teid, raiuvad meie metsad lagedaks, lasevad mullad mürgitada. Seda kõike siis, kui meid ootavad ees tormid, põuad, üleujutused ja majanduse allakäik,» rääkis Lauri Tõnspoeg.