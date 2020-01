Soe ja sombune jaanuar jätkab üllatamist

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Paiguti tekib udu ja on jäiteoht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eesti saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0..+3°C. Teisipäeva päeval on samuti pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 1-4 kraadi.